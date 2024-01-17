В подконтрольных Киеву районах Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

С начала суток в подконтрольных Киеву районах области воздушную тревогу объявляли два раза

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в подконтрольных украинским властям районах Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава назначенной Киевом военной администрации региона Юрий Малашко.

По его данным, зафиксированы сообщения о "разрушении объектов инфраструктуры". Их количество, равно как и другую уточняющую информацию, он не привел.

С начала суток в подконтрольных Киеву районах Запорожской области воздушная тревога объявлялась два раза.