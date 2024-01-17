В отношении жителя Смоленска возбудили дело за оправдание атак ВСУ на регион

Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет

ТАСС, 17 января. Уголовное дело возбуждено в отношении 32-летнего жителя Смоленска, который в соцсетях поддерживал действия Вооруженных сил Украины по нанесению ударов по объектам региона с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, 32-летний житель Смоленска размещал в интернете материалы, оправдывающие методы ведения боевых действий украинских военных, атаковавших регион с помощью БПЛА, несмотря на угрозу мирному населению. Также мужчина в личном блоге размещал посты и фотографии, побуждающие к осуществлению террористической деятельности, тиражировал ложную информацию о якобы совершенных военных преступлениях российскими военнослужащими в зоне проведения СВО.