Бастрыкин поручил возбудить дело после оскорбительного поста в адрес участников СВО

По сведениям СК, в одной из соцсетей президент межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов опубликовал пост, где называет участников спецоперации "петухами"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после оскорбительного поста президента межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова в адрес участников СВО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.

По данным ведомства, в одной из соцсетей Баратов опубликовал пост, где называет участников СВО "петухами" и отмечает, что его задевает термин "русский". "Российские военные корреспонденты обратились к председателю СК России с просьбой отреагировать на оскорбительные высказывания президента межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова в адрес участников специальной военной операции", - говорится в сообщении.

После этого Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве возбудить по этому факту уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.