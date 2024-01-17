В Югре в ДТП погиб чиновник правительства

В департаменте внутренней политики подтвердили смерть замначальника управления профилактики правонарушений и общественной безопасности Сергея Вавилова

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 января. /ТАСС/. Заместитель начальника управления профилактики правонарушений и общественной безопасности департамента региональной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Вавилов погиб в ДТП. Информацию об этом подтвердили ТАСС в департаменте внутренней политики Югры.

"Да, подтверждаем. Он погиб в ДТП", - сказали там.

Полицейские работают на месте ДТП, сообщили в пресс-службе УМВД по Югре. По предварительным данным, в среду около 07:50 (05:50 мск) на 169-м км автодороги "Югра" 41-летний водитель Nissan Pathfinder столкнулся с грузовиком DAF, частично стоящим на проезжей части в попутном направлении. В результате столкновения 44-летний пассажир автомобиля Nissan погиб на месте происшествия, а его водитель госпитализирован. В департаменте внутренней политики Югры ТАСС добавили, что состояние водителя оценивается как тяжелое.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.