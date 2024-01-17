Астраханца приговорили к 14,5 года колонии за насилие в отношении подростка

По версии следствия, 23 сентября 2023 года 17-летняя девушка остановила попутный автомобиль под управлением 57-летнего местного жителя, чтобы добраться до другого района

АСТРАХАНЬ, 17 января. /ТАСС/. Приволжский суд в Астраханской области приговорил местного жителя, признанного виновным в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетней, к 14 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Собранные Приволжским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 57-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней). Приговором Приволжского районного суда Астраханской области местному жителю назначено наказание в виде 14,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что 23 сентября 2023 года 17-летняя девушка остановила попутный автомобиль под управлением 57-летнего местного жителя для того, чтобы добраться из села Бирюковка в Килинчи Приволжского района Астраханской области. По пути следования водитель транспортного средства свернул в поле, после чего под угрозой расправы совершил в отношении потерпевшей иные действия сексуального характера.​​

Уточняется, что подруги потерпевшей, узнав о ее местонахождении при помощи геолокации, сообщили о случившемся в правоохранительные органы, после чего направились на помощь девушке. Заметив очевидцев, мужчина скрылся с места преступления. Вскоре в ходе оперативно-разыскных мероприятий мужчина был задержан сотрудниками регионального УМВД. Установлено, что ранее астраханец привлекался к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе за убийство.

Ранее со ссылкой на ведомство сообщалось, что следователи в Астраханской области возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины, который после совершения предпологаемого преступления пытался скрыться и был задержан полицией по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.