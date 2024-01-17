В Белгороде осколками сбитых БПЛА и реактивных снарядов повреждены две квартиры

Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

ТАСС, 17 января. /ТАСС/. Две квартиры в одном многоквартирном доме, хозобъект и четыре автомобиля повреждены в Белгороде осколками сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) RM-70 "Вампир". Пострадавших нет, написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Утром системой ПВО сбиты еще два БПЛА противника и четыре снаряда РСЗО RM-70 "Вампир". Пострадавших нет. В двух квартирах одного МКД (многоквартирном доме - прим. ТАСС) выбиты окна, поврежден один хозобъект и четыре автомобиля", - сообщил глава региона.

Накануне в Минобороны сообщили, что средства ПВО РФ сбили четыре украинские ракеты РСЗО "Вампир" и два беспилотника над Белгородской областью. Этой же ночью ранее, по данным военного ведомства, в регионе были сбиты семь украинских ракет РСЗО "Ольха" и четыре БПЛА.