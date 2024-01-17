В Тульской области задержали студента по делу о ранении ножом школьника

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения

ТУЛА, 17 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Тульской области в отношении 17-летнего жителя города Суворова, студента колледжа, который нанес не менее семи ударов ножом школьнику. Обвиняемый задержан, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия)", - говорится в сообщении.

Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Следователи установили, что днем 16 января на улице Кирова в Суворове во время конфликта несовершеннолетний нанес своему 17-летнему знакомому не менее семи ударов ножом. "Потерпевший был своевременно доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. В настоящее время жизни потерпевшего ничего не угрожает", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе прокуратуры Тульской области ТАСС сообщили, что обвиняемый - учащийся второго курса Тульского технико-экономического колледжа им. А. Г. Рогова. Пострадавший - ученик девятого класса Суворовской школы для детей с ограниченными возможностями, его мать была лишена родительских прав. "Прокуратура даст оценку исполнения органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, родителями и опекуном своих обязанностей, примет комплекс мер реагирования", - добавили в пресс-службе.