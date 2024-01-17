В Белгородской области за сутки зафиксировали около 30 прилетов со стороны ВСУ

Повреждения получили 15 частных домов и более 10 автомобилей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

ТАСС, 17 января. Украинские военные за сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 30 боеприпасов, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей. В результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены около 15 частных домов, более 10 автомобилей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по селам Устинка и Журавлевка выпущено девять и пять артиллерийских снарядов соответственно. Пострадавших и разрушений нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в поселке Разумное - в восемь частных домовладениях, также повреждены два автомобиля", - написал он.

В поселке Северный Белгородского района осколками повреждены одно частное домовладение и один автомобиль, в Новосадовском сельском поселении - три частных домовладения и линия электропередачи, в Стрелецком сельском поселении - производственное помещение, в Беловском сельском поселении - три домовладения и один автомобиль.

В Грайворонском округе в селе Козинка дроном-камикадзе был атакован инфраструктурный объект связи, еще один дрон-камикадзе совершил падение без последующей детонации. В Губкинском округе БПЛА совершил падение.

В Краснояружском районе из миномета ВСУ 16 января обстреляли окраину поселка Прилесье - зафиксировано семь прилетов. В Шебекинском округе по селу Белянка было выпущено шесть минометных снарядов.

Накануне в Минобороны сообщили, что средства ПВО РФ сбили четыре украинские ракеты РСЗО "Вампир" и два беспилотника на подлете к Белгороду. По данным военного ведомства, в регионе были сбиты семь украинских ракет РСЗО "Ольха" и четыре БПЛА. В результате в Белгороде осколками повреждены две квартиры одного МКД, хозобъект и четыре автомобиля.