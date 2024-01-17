В Омске в ДТП с четырьмя машинами пострадали два человека

По предварительной информации, водитель автобуса не выдержал дистанцию и врезался в двигавшийся впереди Mitsubishi

ОМСК, 17 января. /ТАСС/. Столкновение четырех транспортных средств, включая автобус, произошло в Омске. Как сообщила пресс-служба УМВД по Омской области, в ДТП пострадали два пассажира автобуса.

"Сегодня в 11:20 (08:20 мск) в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского транспорта. <…> В результате ДТП пассажиры автобуса, две женщины 1957 и 1958 годов рождения, обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель автобуса не выдержал дистанцию и врезался в двигавшийся впереди легковой автомобиль Mitsubishi, который продвинулся вперед и столкнулся с УАЗом, который ударил легковой Nissan. В салоне автобуса находились 20 пассажиров.

В Омске продолжают ликвидировать последствия сильных снегопадов прошлой недели. Прокуратура в ходе проверки выявила на улицах города уплотненный снег, снежные накаты и валы, сужающие проезжую часть. На отдельных участках дорог есть колейность, не очищается прибордюрная часть дорожного покрытия. Ситуацию взял на контроль губернатор Виталий Хоценко, который распорядился привлечь к уборке улиц дополнительную технику и открыть горячую линию, куда жители могут пожаловаться на заснеженные дороги.