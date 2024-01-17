В Удмуртии по подозрению в вымогательстве задержали адвоката

По версии следствия, он требовал с жительницы Ижевска 16,5 млн рублей

ТАСС, 17 января. Адвокат задержан в Удмуртии по подозрению в вымогательстве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба республиканского управления.

"УФСБ России по Удмуртской Республике совместно с СУ СК России по республике пресечена противоправная деятельность одного из адвокатов коллегии адвокатов Удмуртии, причастного к вымогательству денежных средств с использованием своего служебного положения", - говорится в сообщении.

Фигурант дела незаконно требовал от жительницы Ижевска 16,5 млн рублей под угрозой распространения компрометирующих ее сведений, ставших ему известными при оказании ей юридической помощи.

Подозреваемого задержали с поличным при получении 15 млн рублей. В отношении адвоката возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере"). Он задержан.