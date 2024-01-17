В Шахтах при пожаре на заводе пострадали девять человек

В 12:49 мск возгорание ликвидировали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 января. /ТАСС/. В результате пожара в производственном цехе Шахтинского полиэфирного завода в Ростовской области пострадали девять человек, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"По уточненной информации, пожар на заводе в Шахтах локализован на площади 360 кв. м, а в 12:49 - ликвидирован. По предварительным данным, погибших нет, число пострадавших увеличилось до девяти. Одному оказана медпомощь на месте, три человека с ожогами, пять с травмами различной степени. В Шахты выехали представители Минздрава региона", - написал Голубев в Telegram-канале.

Ранее глава администрации города Шахты Андрей Горцевской сообщал о трех пострадавших.

Сообщение о пожаре в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек на территории завода "Авангард" поступило в МЧС в 11:30 мск. Тушение возгорания осложняла высокая пожарная нагрузка здания. Пожару присвоили третий ранг сложности. На место выехала лаборатория по замеру ПДК вредных веществ в атмосфере. К ликвидации возгорания привлекались 58 человек и 17 единиц техники.

Шахтинский полиэфирный завод открыли в июне 2023 года в Шахтах Ростовской области. Он был построен на территории компании "Авангард". Общие инвестиции в создание предприятия превысили 5 млрд рублей.

В новость внесены изменения (12:52 мск, 13:00 мск, 13:06 мск) - увеличилось число пострадавших, ликвидация пожара.