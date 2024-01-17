В аэропорту Мюнхена более 250 рейсов отменили из-за последствий циклона "Гертруда"

Многие пассажиры были заранее проинформированы о произошедшем

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Администрация аэропорта Мюнхена (федеральная земля Бавария) отменила более 250 рейсов из-за ледяного дождя и гололеда, которые принес с собой циклон "Гертруда". Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта.

По ее словам, больше трети из порядка 650 запланированных рейсов в аэропорту было отменено. Она добавила, что обстановка в терминалах спокойная, поскольку многие пассажиры были заранее проинформированы и не прибыли в аэропорт.

Агентство отмечает, что по всему округу Средняя Франкония на западе Баварии, а также во многих других городах и районах земли из-за погодных условий были отменены занятия в школах.

Ранее портал MDR сообщал со ссылкой на Германскую метеорологическую службу, что распространение циклона "Гертруда" приведет 17 и 18 января к "штормовой ситуации из-за снега и ледяного дождя" в большинстве регионов Германии. В частности, в центральной части республики ожидаются сильные снегопады, а в некоторых районах - сильный гололед. В этой связи германские метеорологи предупреждают о значительных перебоях в автомобильном и железнодорожном сообщении, а также о возможном падении деревьев под тяжестью осадков на севере и западе страны.