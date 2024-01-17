В Ростовской области заявили, что пожар в Шахтах не связан с попаданием БПЛА

Как сообщил губернатор Василий Голубев, по информации военных, ПВО в это время не работало

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 января. /ТАСС/. Пожар на заводе "Авангард" в Ростовской области не связан с попаданием беспилотника. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

"В причинах произошедшего будут разбираться специалисты. Информация о БПЛА не подтверждается. По данным военных, ПВО в это время не работало", - написал он в Telegram-канале.

Генеральный директор компании "Авангард" Олег Рябошапка сообщил ТАСС, что перед пожаром на предприятии произошел взрыв. "Это точно не прилет, потому что все случилось на шестом этаже, а не сверху", - уточнил он.

Сообщение о пожаре в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек поступило в 11:30 мск, он локализован на площади 360 кв. м. Пострадали три человека.