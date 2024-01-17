СК возбудил дело после удержания таксистом несовершеннолетней пассажирки в Подмосковье

Водитель автомобиля задержан и доставлен в отдел для выяснения всех обстоятельств и проведения с его участием следственных действий

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после информации об удержании несовершеннолетней пассажирки в автомобиле такси в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГСУ СК РФ.

"Следственным отделом по городу Электросталь ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по информации, опубликованной в одном из Telegram-каналов, о незаконном лишении свободы несовершеннолетней (п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Согласно информации Telegram-канала, 13 января водитель такси, в котором ехала несовершеннолетняя девочка из Ногинска в Электросталь, удерживал ее в салоне машины. "В настоящее время водитель автомобиля задержан и доставлен в отдел для выяснения всех обстоятельств и проведения с его участием следственных действий. Устанавливаются детали произошедшего", - отметили в ГСУ.