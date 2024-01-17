В Иркутске за взятки от мигрантов задержали пять человек

Среди них двое сотрудников отдела трудовой миграции

ИРКУТСК, 17 января. /ТАСС/. Уголовное дело по фактам получения взяток за организацию незаконной миграции возбуждено в Иркутске. По делу проходят пять человек, двое из которых являются сотрудниками отдела трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по Иркутской области, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"По версии следствия, в период с 2021 года по январь текущего года заместитель начальника отдела трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по Иркутской области вместе с подчиненным сотрудником и иными гражданскими лицами, организовали незаконную миграцию, <...> действуя умышленно в нарушение законодательства, совершили действия по оказанию иностранным гражданам содействия в получении патента, предоставляющего право на временное осуществление трудовой деятельности и, как следствие, пребывания на территории Российской Федерации. За указанные преступные действия должностные лица органов внутренних дел получали взятки", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено третьим отделом по расследованию особо важных дел управления СК РФ по Иркутской области по материалам оперативно-разыскной деятельности регионального УФСБ России. Фигурантам вменяется п. "а", "в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная организованной группой, с использованием своего служебного положения), ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу), ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Сумму полученных фигурантами взяток в региональном управлении СК ТАСС не уточнили. Все пятеро задержаны. По местам жительства и работы фигурантов уголовного дела проведены обыски. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.