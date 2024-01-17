В ДНР в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением

ДОНЕЦК, 17 января. /ТАСС/. Шестеро взрослых и двое детей пострадали в ДТП с автобусом в Донецкой Народной Республике, сообщил заместитель министра транспорта региона Артем Бафанов в Telegram-канале ведомства.

"Приехал в травпункт проверить состояние пострадавших пассажиров макеевского маршрута №30 - это шестеро взрослых и двое детей. Дети от госпитализации отказались и отпущены домой. У взрослых тоже легкие повреждения - в основном ушибы мягких тканей и рваный порез надбровной дуги. Так что обошлось без серьезных травм", - рассказал Бафанов.

Как уточняется в публикации министерства, по предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, и машина столкнулась с автобусом. В результате автобус выехал на пешеходную часть и врезался в опору освещения.