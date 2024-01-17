СМИ: в Таиланде произошел взрыв на фабрике петард

По данным Khaosod, погибли 20 человек

БАНГКОК, 17 января. /ТАСС/. Число погибших в результате взрыва на фабрике по производству пиротехнической продукции в Таиланде достигло 20. Об этом сообщила газета Khaosod.

Инцидент произошел в провинции Супханбури к северо-востоку от Бангкока около 15:30 по местному времени (11:30 мск). Прибывшие на место происшествия спасатели оказывают помощь пострадавшим, число которых уточняется.

Ранее газета Thai Rath сообщила о 17 погибших. По данным издания, радиус поражения составил 50-100 м. На работу в этот день вышли около 20 сотрудников фабрики.

Правоохранительные органы начали расследование. Известно, что у фабрики была действующая лицензия, в производственной деятельности на ней постоянно были заняты порядка 30 рабочих.

В ноябре 2022 года на этом предприятии произошел аналогичный инцидент. В результате детонации взрывчатого вещества тогда погиб один человек, еще трое получили серьезные травмы.

В новость внесены изменения (14:14 мск) - увеличилось число погибших.