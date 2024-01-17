Суд приговорил к шести годам москвича, обманувшего пенсионерку на 10 млн рублей

Мужчина убедил потерпевшую подписать фиктивный договор займа, по условиям которого он якобы передал женщине 8 млн рублей, а затем подал в суд иск

МОСКВА, 17 января./ТАСС/. Хорошевский суд Москвы приговорил к шести годам колонии жителя столицы Павла Злобинского, признав виновным в крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд провозгласил приговор в отношении Злобинского Павла Владимировича, работающего менеджером ООО "Проспект М". Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, со штрафом в размере 300 тыс. рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель суда.

Как сообщила столичная прокуратура, следствием и судом было установлено, что Злобинский познакомился с 80-летней москвичкой и выразил желание оказывать ей различную помощь. В процессе общения он втерся к ней в доверие, после чего постепенно стал ограничивать ее связь с родственниками. Он убедил ее подписать фиктивный договор займа, по условиям которого Злобинский якобы передал женщине 8 млн рублей. В дальнейшем Злобинский, зная об отсутствии у пенсионерки перед ним долговых обязательств, подал в суд иск, что впоследствии привело к вынесению судебного решения о взыскании с женщины в пользу Злобинского более 10,3 млн рублей. После этого, он получил исполнительный лист и обратился в службу судебных приставов и взыскал с пенсионерки часть денег.

Как рассказали в прокуратуре, уже после смерти женщины и вступления в наследство ее родственников Злобинский заявил свои права на квартиру пенсионерки на улице Твардовского. Родственники обратились с заявлением о преступлении в правоохранительные органы.