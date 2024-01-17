Что известно о пожаре на заводе в Шахтах

В результате пожара в цехе на Шахтинском полиэфирном заводе в Ростовской области пострадали 10 человек. Возгорание ликвидировано, причины пожара устанавливаются.
ТАСС собрал основную информацию о происшествии.
О пожаре
- Сообщение о пожаре в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек территории завода поступило в МЧС в 11:30 мск.
- Возгорание было локализовано на площади 360 кв. м, сообщили в ГУ МЧС.
- В 12:49 пожар ликвидирован. К тушению привлекли 58 человек и 17 единиц техники.
Пострадавшие
- По предварительным данным, погибших нет, пострадали 10 человек, сообщил глава региона Василий Голубев.
- Шестеро из них госпитализированы: трое - с ожогами, еще три человека - с травмами различной степени тяжести.
- Остальным пострадавшим, которые получили травмы легкой степени, оказана помощь в травмпункте.
- В город Шахты выехали представители Минздрава региона. Специалисты ведомства приняли решение об эвакуации в медучреждения Ростова-на-Дону двух пострадавших с ожогами.
О причинах возгорания
- Пожар на заводе в Ростовской области не связан с попаданием беспилотника, сообщил Голубев.
- Гендиректор компании "Авангард", на территории которой находится завод, Олег Рябошапка сообщил ТАСС, что перед пожаром на предприятии произошел взрыв.
Реакция властей
- Региональные СК и прокуратура организовали проверки по факту пожара.
- В Госавтоинспекции Ростовской области сообщили, что экипажи ДПС отводят транспорт с улицы Якутской и организуют беспрепятственный проезд специализированной техники.
О заводе
- Шахтинский полиэфирный завод открыли в июне 2023 года в городе Шахты Ростовской области на территории компании "Авангард". Общие инвестиции в создание предприятия превысили 5 млрд рублей.