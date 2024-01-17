Что известно о пожаре на заводе в Шахтах

В результате пожара в цехе на Шахтинском полиэфирном заводе в Ростовской области пострадали 10 человек. Возгорание ликвидировано, причины пожара устанавливаются.

ТАСС собрал основную информацию о происшествии.

О пожаре

Сообщение о пожаре в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек территории завода поступило в МЧС в 11:30 мск.

Возгорание было локализовано на площади 360 кв. м, сообщили в ГУ МЧС.

В 12:49 пожар ликвидирован. К тушению привлекли 58 человек и 17 единиц техники.

Пострадавшие

По предварительным данным, погибших нет, пострадали 10 человек, сообщил глава региона Василий Голубев.

Шестеро из них госпитализированы: трое - с ожогами, еще три человека - с травмами различной степени тяжести.

Остальным пострадавшим, которые получили травмы легкой степени, оказана помощь в травмпункте.

В город Шахты выехали представители Минздрава региона. Специалисты ведомства приняли решение об эвакуации в медучреждения Ростова-на-Дону двух пострадавших с ожогами.

О причинах возгорания

Пожар на заводе в Ростовской области не связан с попаданием беспилотника, сообщил Голубев.

Гендиректор компании "Авангард", на территории которой находится завод, Олег Рябошапка сообщил ТАСС, что перед пожаром на предприятии произошел взрыв.

Реакция властей

Региональные СК и прокуратура организовали проверки по факту пожара.

В Госавтоинспекции Ростовской области сообщили, что экипажи ДПС отводят транспорт с улицы Якутской и организуют беспрепятственный проезд специализированной техники.

О заводе