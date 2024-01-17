В Челябинской области на озере утонул снежный храм

Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии

ЧЕЛЯБИНСК, 17 января. /ТАСС/. Храм, который строили из снега над крещенской купелью на озере Тургояк в Челябинской области, утонул в ночь на 16 января, пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе Челябинской епархии.

"Сегодня днем в Миассе ожидали приезда митрополита Челябинского и Миасского Алексия для малого освящения воды в купели снежного храма на озере Тургояк. Однако ночью снежное сооружение ушло под лед. Никто из строителей или работников базы "Форелька", по инициативе владельцев которой и возводилось ледяная часовня, не пострадал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в причинах случившегося еще предстоит разобраться, но, вероятнее всего, снежный храм утонул "из-за технических нарушений". "Дело в том, что в прошлые годы строители сначала вырезали прорубь, а уже над ней возводили часовню из снега. В этом же году решили сначала построить снежное сооружение, а уже после вырубить иордань", - уточнили в пресс-службе.

В пресс-центре Главного управления МЧС России по Челябинской области сообщили ТАСС, что сообщений по этому поводу в экстренные службы не поступало. Там также уточнили, что в результате происшествия пострадавших нет.