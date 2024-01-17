В Челябинской области после падения сосульки с крыши пострадал ребенок

Прокуратура проводит проверку в связи с происшествием

ЧЕЛЯБИНСК, 17 января. /ТАСС/. Сосулька упала на голову пятикласснику с крыши нежилого здания в Снежинске Челябинской области. Ребенок получил травму, сообщили журналистам в пресс-центре областной прокуратуры.

"Прокуратура ЗАТО Снежинска проводит проверку по публикации СМИ о травмировании пятиклассника в результате падения сосульки с крыши нежилого здания", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки прокуратура оценит исполнение требований законодательства организацией, ответственной за надлежащее содержание здания. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры реагирования.