Экс-замначальника отдела омской полиции приговорили к шести годам за продажу наркотиков

Ему также назначили штраф в размере 700 тыс. рублей

ОМСК, 17 января. /ТАСС/. Омский суд приговорил к шести годам колонии строгого режима бывшего заместителя начальника отдела по противодействию наркоугрозе в сети Интернет УМВД России по Омской области за продажу наркотических средств. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Татьяна Булихова.

"Суд назначил мужчине наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 700 тыс. рублей с лишением права в течение пяти лет занимать должности государственной службы в системе правоохранительных органов. Также он лишен специального звания "майор полиции", - сказала Булихова.

Как уточнили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Омской области, 21 августа 2023 года заместитель начальника отдела по противодействию наркоугрозе в сети Интернет управления по контролю за оборотом наркотиков омского УМВД продал знакомой более 12 гр наркотика, после чего был задержан сотрудниками регионального УФСБ. После возбуждения уголовного дела он был уволен из органов внутренних дел.