В Белгороде задержали подозреваемого в нападении на прохожих на улицах города

Официальный представитель МВД Ирина Волк отметила, что с ним работают следователи

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Подозреваемый в нападениях на прохожих в Белгороде, которые снимали на видео и выкладывали в интернет, задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Белгороде задержан подозреваемый в противоправных действиях в отношении жителей города. С ним работают следователи. Причастность других участников скандальных видео к совершению хулиганских действий устанавливается", - написала она в Telegram-канале.

Волк отметила, что в следственном управлении городского УМВД России продолжается расследование уголовного дела по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). "Пострадавший от незаконных действий - студент-иностранец - допрошен в качестве потерпевшего", - добавила представитель ведомства.

Ранее в прокуратуре сообщили, что задержаны пятеро членов группы, которые нападали на прохожих на улицах Белгорода, снимали свои действия на камеру и выкладывали записи в интернет. Всего в группе шесть человек, четверо из них несовершеннолетние. Возбуждены уголовные дела по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности), ч. 3 ст. 30, пп. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти), а также ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).