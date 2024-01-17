В Новосибирске в результате прорыва трубы пострадали пять человек

По словам очевидцев, столб горячей воды поднялся на высоту семиэтажного дома

НОВОСИБИРСК, 17 января. /ТАСС/. Пять человек обратились за медпомощью в результате прорыва трубы с горячей водой на улице Петропавловская в Новосибирске, который, по словам очевидцев, поднялся на высоту семиэтажного дома. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

"На данный момент - пять обращений за медицинской помощью", - сказали в пресс-службе. В областной больнице уточнили, что в медучреждение поступили два человека с ожогами, один из них госпитализирован.

Прорыв трубы произошел в Новосибирске 17 января. Столб горячей воды, по словам очевидцев, поднялся на высоту семиэтажного дома, после чего вода затопила проезжую часть, что, как рассказали в мэрии, стало причиной изменения автобусных и трамвайных маршрутов. Это уже второе крупное отключение в системе теплоснабжения левого берега Новосибирска за последние две недели. "Это, очевидно, стало следствием недавней аварии, произошедшей 11 января, во время которой был резко сброшен теплоноситель в сети и нагрузка на трубопроводы увеличилась", - написал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в Telegram-канале, уточнив, что для ликвидации последствий прорыва собирается оперативный штаб.

В пресс-службе Сибирской генерирующей компании сообщили, что с 18:30 (14:30 мск) до 24:00 (20:00) в контуре отключения теплоснабжения из-за повреждения трубопровода будет находиться 161 многоквартирный дом, восемь детских образовательных учреждений, шесть медицинских. На месте повреждения теплосети в настоящее время работают 28 сотрудников Новосибирской теплосетевой компании СГК, будут задействованы пять единиц техники.

"Поврежденный трубопровод был проложен в 1963 году, а в 1990 году проходил капитальный ремонт", - отметили в компании. В свою очередь в мэрии города уточнили, что из-за авария снижены параметры теплоснабжения в домах в шести микрорайонах Новосибирска, добавив, что в зону отключения попали 200 жилых многоквартирных домов.