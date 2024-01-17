При обследовании дна у побережья Севастополя обнаружили шесть бомб времен войны и две мины

Спасатели МЧС также достали со дна осколки стекла, жестяные банки, крупные ветки, доски и арматуру

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. При обследовании дна у побережья Севастополя в местах Крещенских омовений в Черном море обнаружили шесть бомб и две минометные мины времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в ГУ МЧС по городу.

"В канун Крещения водолазы МЧС России по Севастополю обследовали дно в местах купаний. У берегов Херсонеса и в районе Радиогорки обнаружили боеприпасы советского производства времен Великой Отечественной войны. Это шесть авиабомб массой 2,5 кг каждая, а также две минометные мины. Их вывезли и уничтожили", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что со дна также достали осколки стекла, жестяные банки, крупные ветки, доски, арматуру и прочий опасный мусор.

Наибольшее число находок сделали в районе пляжа "Хрустальный", который значительно пострадал от ноябрьского шторма, здесь подняли более 1,5 тонн металла.