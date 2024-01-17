В Иванове воспитательницу подозревают в истязании детей

По версии следствия, одной из воспитанниц она связывала руки и заклеивала рот скотчем, а также избивала еще двух девочек

ТАСС, 17 января. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 30-летней воспитательницы детского сада в Иванове, женщина подозревается в истязании его воспитанников. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами следственного управления СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней воспитательницы детского сада, подозреваемой в истязании несовершеннолетних (п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с ноября по декабрь 2023 года воспитатель детского сада наносила двум девочкам 2020 года рождения удары руками по различным частям тела. Также фигурантка одной из воспитанниц связывала руки и заклеивала рот скотчем. "При этом для применения физической силы в отношении малолетних женщина использовала незначительные поводы, такие как непослушание", - пояснили в ведомстве.

Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и иные аналогичные факты. "Следствием также будет дана юридическая оценка действиям работников дошкольного учреждения в части ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей (ст. 156 УК РФ)", - добавили в пресс-службе.