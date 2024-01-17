В Башкирии возбудили дело в отношении участников беспорядков

По информации СМИ, массовые беспорядки начались у здания суда после оглашения приговора по делу активиста Фаиля Алчинова

УФА, 17 января. /ТАСС/. Уголовное дело о массовых беспорядках возбудили в Республике Башкортостан из-за столкновений с полицией после суда по делу активиста Фаиля Алчинова, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Возбуждено уголовное дело по статье 212 УК РФ (массовые беспорядки)", - сообщил собеседник агентства.

Председатель общественного совета при МВД по региону Рафаил Диваев призвал жителей не допустить эскалации ситуации. "Это очень серьезная статья Уголовного кодекса РФ, из разряда особо тяжких. Массовые беспорядки - угроза национальной безопасности страны, поэтому и наказание по этой статье достаточно серьезное. Советую одуматься и не ломать себе жизнь, тем более что все спорные вопросы можно решить законным путем", - сообщил Диваев журналистам.

17 января Баймакский районный суд приговорил Алчинова к четырем годам колонии по делу о разжигании ненависти и вражды по национальному или расовому признаку. По данным СМИ, после оглашения приговора у здания суда начались массовые беспорядки.

ТАСС пока не располагает официальными комментариями МВД, Росгвардии и СК.