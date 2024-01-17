На Урале приостановили деятельность закусочных, где у клиентов выявили гепатит А

Заболевание диагностировали у 12 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Суд приостановил работу двух закусочных "Гиро" в Краснотурьинске Свердловской области на 90 дней. Среди клиентов выявили 12 заболевших гепатитом А, сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

"Сегодня, 17 января 2024 года, Краснотурьинский городской суд, рассмотрев материалы, представленные Североуральским отделом управления Роспотребнадзора по Свердловской области, поддержал исковые требования надзорного органа и приостановил деятельность двух закусочных "Гиро" на 90 суток. На сегодняшний день в Краснотурьинске выявлено 12 заболевших гепатитом А среди клиентов закусочных", - говорится в сообщении.

За заболевшими и контактными лицами установили медицинское наблюдение, организовали вакцинацию контактных лиц в очагах - привили 119 человек. В городе проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения гепатита А среди населения.

Лабораторные исследования пищевого сырья, готовой продукции, смывов на санитарно-бактериологические и вирусологические показатели выявили несоответствие проб нормативным показателям. Ранее, 12 января, сообщалось, что семь случаев гепатита А зарегистрировали среди взрослых в Краснотурьинске Свердловской области, все заболевшие в разное время покупали продукцию в закусочных "Гиро".