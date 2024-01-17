В Томской области изъяли более 60 кг мефедрона из нарколаборатории

Возбудили уголовные дела

ТОМСК, 17 января. /ТАСС/. Нарколабораторию выявили и ликвидировали в Томской области сотрудники регионального УФСБ России. Изъяли более 60 кг мефедрона, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлены и задержаны трое активных участников преступной группы. По месту расположения нарколаборатории изъято наркотическое средство мефедрон общей массой более 60 кг, соответствующее оборудование, различные химические реактивы, необходимые для синтезирования запрещенных веществ, а также денежные средства, полученные от преступной деятельности, в размере порядка 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Возбудили уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере).

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех эпизодов и лиц, причастных к противоправной деятельности. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.