В Севастополе объявляли воздушную тревогу

Также временно перекрывали движение по Крымскому мосту

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Воздушную тревогу объявляли в Севастополе, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Позднее он сообщил об отмене воздушной тревоги. "Отбой воздушной тревоги", - написал он.

Глава города добавил, что для маскировки военные использовали дым в районе Севастопольской бухты.

В то же время в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщали, что морской и наземный общественный транспорт прекратил движение в городе. Также временно перекрывали движение по Крымскому мосту. Позже появилась информация о возобновлении движения.

В новость внесены изменения (17:26 мск) - уточняется информация об отмене воздушной тревоги и возобновлении движения.