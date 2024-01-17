Суд назначил домашний арест начальнику казанской исправительной колонии по делу о взятке

Марата Сайфутдинова обвиняют в получении незаконного вознаграждения продуктами питания, товарами и услугами на общую сумму в 396 тыс. рублей

КАЗАНЬ, 17 января. /ТАСС/. Приволжский районный суд Казани отправил под домашний арест на два месяца начальника казанской исправительной колонии №2 Марата Сайфутдинова по обвинению в нескольких эпизодах получения взятки, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Сайфутдинову Марату избрать меру пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц и 27 суток, то есть до 15 марта 2024 года", - зачитал судья.

Сайфутдинову предъявили обвинение в пяти эпизодах получения взяток продуктами питания, товарами и услугами с декабря 2020-го по июнь 2023 года всего на 396 тыс. рублей.

По версии следствия, Сайфутдинов, обещая послабление режима содержания и содействие условно-досрочному освобождению, вымогал взятки у одного из осужденных, отбывающих наказание в казанской ИК-2. В разный период времени Сайфутдинов потребовал у заключенного оплатить закупку 50 кур, 200 тюльпанов, телевизора и музыкального центра, а также услуги по ремонту автомобиля. Кроме того, осужденный был обязан систематически передавать Сайфутдинову продукты питания, общая сумма взятки по этому эпизоду составила 210 тыс. рублей.

На судебном заседании Сайфутдинов заявил, что вину признает частично и готов сотрудничать со следствием.