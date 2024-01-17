На северо-западе Ирана после схода лавины нашли тела трех альпинистов

Еще двое пострадавших были доставлены в больницу

ДУБАЙ, 17 января. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тела трех альпинистов, пропавших без вести после схода лавины в горах провинции Западный Азербайджан 12 января. Об этом сообщил глава поисково-спасательного комитета Федерации альпинизма Ирана Хамид Мосаедян.

"Сначала, в 10 часов утра, была найдена трекинговая палка одного из альпинистов и замечено тело одного из них. Позднее, после продолжения поисковой операции, были найдены все трое", - приводит его слова агентство ISNA.

12 января группа альпинистов из пяти человек пропала без вести из-за схода лавины в горах рядом с городом Ошневие в провинции Западный Азербайджан. Двое из них были найдены и доставлены в больницу. 14 января Организация Красного Полумесяца Ирана отправила несколько отрядов на поиски альпинистов, оставшихся под снегом.