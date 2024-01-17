Суд арестовал учителя истории из Москвы по делу о развратных действиях в отношении ученицы

Преподаватель признал вину

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Суд Москвы отправил под стражу учителя истории, обвиняемого в развратных действиях по отношению к несовершеннолетней ученице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Люблинский районный суд Москвы предъявил обвинение учителю ГБОУ СОШ "Школа N°1987" Владимиру Миргородскому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия). Преподаватель признал свою вину. Суд заключил его под стражу на 2 месяца до 15 марта, сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщили в пресс-службе московского ГСУ СК, по факту развратных действий учителя на него возбудили уголовное дело. По данным следствия, преподаватель в период с ноября 2023 по январь 2024 года осуществлял электронный обмен сообщениями интимного характера с девочкой 2010 года рождения. В связи с этим мать ребенка обратилась в правоохранительные органы. Также фигуранта проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Московского региона. В школе, где работает Миргородский, также начато служебное расследование.