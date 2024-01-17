В Индии в перестрелке погиб боец полицейского спецназа

Еще два человека пострадали

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 января. /ТАСС/. По меньшей мере один боец полицейского спецназа был убит, еще двое получили тяжелые ранения в ходе перестрелки с экстремистами в северо-восточном индийском штате Манипур. Как сообщает телеканал NDTV, раненые были доставлены по воздуху в столицу штата город Импхал для лечения.

По информации телеканала, инцидент произошел в городе Морех на границе с Мьянмой. Полицейский патруль попал под шквальный огонь, нападавшие также использовали ручные противотанковые гранатометы. Полиция открыла ответный огонь, но о потерях среди нападавших пока не сообщается.

Обострение напряженности в штате началось в мае 2023 года после того, как мигранты из племени мейтей потребовали получения статуса так называемой зарегистрированной касты. Этот статус дает членам касты несколько привилегий, в том числе при устройстве на работу в государственное учреждение или предприятие, при поступлении в высшие учебные заведения, а также ряд других льгот.

Требование мейтей вызвало протест у племени куки, составляющего 56% населения штата, которое сочло его ущемлением своих прав. В начале мая организации куки провели марш протеста. После марша в штате вспыхнули массовые столкновения между экстремистами из обеих племен. По данным газеты Times of India, в ходе межплеменных столкновений погибло более 180 человек.