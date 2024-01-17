В Екатеринбурге женщина получила травму в сорвавшемся лифте

Пострадавшей оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщили в Минздраве Свердловской области

ТАСС, 17 января. Медики в Екатеринбурге оказывают помощь женщине, получившей травму позвоночника в лифте, который сорвался в многоквартирном доме. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Минздрава Свердловской области.

"В результате инцидента с лифтом в многоквартирном доме на Химмаше <…> женщина в сознании доставлена в стационар нейрохирургического отделения профильной больницы с травмой позвоночника. Угрозы жизни нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавшей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили журналистам, что прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга организовала проверку по сообщению средств массовой информации о травмировании женщины.