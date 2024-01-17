Число пострадавших при прорыве трубы в Новосибирске возросло до 13

Как сообщили в Минздраве региона, у всех пострадавших термические ожоги нижних конечностей I-II степени

НОВОСИБИРСК, 17 января. /ТАСС/. Количество людей, получивших ожоги при прорыве трубопровода в Новосибирске, увеличилось с 5 до 13. Об этом сообщили журналистам в Минздраве региона.

"К настоящему моменту за медицинской помощью обратились 13 человек, пострадавших в результате коммунальной аварии в Ленинском районе Новосибирска. У всех - термические ожоги нижних конечностей I-II степени. В ожоговый центр областной больницы госпитализированы два человека. Оба [находятся] в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

Прорыв трубы произошел в Новосибирске в среду днем. Столб горячей воды, по словам очевидцев, поднялся на высоту семиэтажного дома, после чего вода затопила проезжую часть, что, как рассказали в мэрии, стало причиной изменения автобусных и трамвайных маршрутов. Это уже второе крупное отключение в системе теплоснабжения левобережья Новосибирска за последние две недели.

На момент аварии число отключенных многоквартирных домов, по данным мэрии города, составило 200. К 22:00 по местному времени (18:00 мск) в контуре отключения находятся 69 жилых домов, 2 детских сада, школа, туберкулезная больница, станция скорой помощи. У значительной части микрорайонов левого берега Новосибирска снижены параметры теплоснабжения. Учреждения здравоохранения перешли в теплосберегающий режим работы, ряд школ переводят занятия в дистанционный формат.

Директор теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Максим Рябенко сообщил журналистам, что к утру планируется смонтировать новый участок трубопровода. Восстановление теплоснабжения ожидается к обеду следующего дня. Как сообщили в управлении СК по региону, ведомство начало проверку по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным синоптиков, ночью в Новосибирске ожидается понижение температуры до минус 25-27 градусов, в пригороде - до минус 32 градусов.