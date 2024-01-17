В Москве задержали таксиста, похитившего у гражданина КНР почти 50 тыс. рублей

Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали нелегального таксиста, который по пути из аэропорта Шереметьево, угрожая ножом, похитил у прибывшего из Восточной Азии иностранца почти 50 тыс. рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперативники уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по городу Москве совместно с коллегами из района Строгино задержали нелегального таксиста по подозрению в разбойном нападении на иностранца. В результате оперативно-разыскных мероприятий мои коллеги задержали 30-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии", - написала она в телеграм-канале.

Волк пояснила, что по дороге в Москву из аэропорта Шереметьево таксист, объявивший стоимость поездки в 1,3 тыс. рублей, повел себя агрессивно и заявил гостю, прибывшему из Восточной Азии, что речь шла о цене за километр проезда. "Иностранец решил вызвать другое такси и попросил остановить машину. После этого водитель, угрожая похожим на нож предметом, потребовал перевести на его счет более 49 тыс. рублей", - добавила представитель ведомства. По ее словам, пассажир, испугавшись за свою жизнь, выполнил требование, а потом покинул автомобиль на МКАД и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Задержанный арестован, ему грозит до 10 лет лишения свободы. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что пострадавший - гражданин Китая.