В Калининском районе Петербурга пять человек пострадали в ДТП с автобусом

Степень и характер их травм пока не известны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Автобус въехал в фонарный столб на проспекте Просвещения в Калининском районе Санкт-Петербурга, в результате аварии пять человек получили травмы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании-перевозчика АО "Третий парк".

"На текущий момент известно о пяти пострадавших: это четыре женщины и один мужчина. Степень и характер травм пока не известны, все живы", - отметили в пресс-службе перевозчика.

В компании также сообщили, что автобус 2022 года выпуска, находится на гарантии. "После столкновения никакого возгорания не было. Водитель в ДТП не пострадал, он в шоковом состоянии, сейчас его опрашивают инспекторы ГИБДД. Стаж вождения у него с 1995 года. Ранее серьезных ДТП за ним замечено не было", - пояснил собеседник, отметив, что пострадавшие независимо от характера травм смогут получить материальную компенсацию.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти ТАСС добавили, что авария произошла в 16:22 мск рядом с пересечением проспекта Просвещения и Светлановского проспекта, у дома 107. Причины ДТП выясняются, просматриваются записи с камер видеонаблюдения, на месте работают сотрудники ГИБДД. Прокуратура Калининского района города поставила на контроль процессуальную проверку полиции по факту произошедшего.