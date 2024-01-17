Экс-участнице шоу "Пацанки" ограничили свободу после избиения девушки на остановке

Анна Тихомирова признала вину

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Мировой суд в Москве приговорил к одному году и трем месяцам ограничения свободы бывшую участницу шоу "Пацанки" Анну Тихомирову за избиение девушки на остановке общественного транспорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Приговором мирового судьи судебного участка №346 Хорошевского района Москвы Тихомирова Анна Александровна (известная как Аня Тихая) признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Судом назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и три месяца и компенсации морального вреда потерпевшей в размере 300 тыс. рублей", - сказала представитель суда.

В октябре 2022 года Тихомирова нанесла удар девушке на остановке общественного транспорта. Подсудимая свою вину в совершенном преступлении признала.

Наказание в виде ограничения свободы заключается в установлении одного или нескольких видов ограничений, например, не посещать определенные места, не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования или не изменять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) Федеральной службы исполнения наказаний РФ. Обычно осужденный к ограничению свободы должен являться в территориальный орган УИИ от одного до четырех раз в месяц для регистрации.