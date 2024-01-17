Нижегородская полиция начала проверку из-за распыления баллончика у Гребного канала

По данным ведомства, трое пострадавших являются сотрудниками частного охранного предприятия

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 января. /ТАСС/. Полиция начала проверку после того, как к ним поступила информация о том, что неизвестный распылил баллончик на территории лодочной станции на Гребном канале в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Сотрудники полиции проверяют информацию, поступившую от граждан, обратившихся в отдел полиции №5 УМВД России по Нижнему Новгороду по поводу распыления перцового баллончика неизвестным лицом на территории лодочной станции "Турист". Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что трое пострадавших от распыления неизвестного вещества на Гребном канале являются сотрудниками частного охранного предприятия, привлеченного для обеспечения охраны территории, где работала тяжелая техника. Все трое доставлены в медучреждение с ожогами глаз, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

О ситуации на лодочной станции

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что тяжелая техника и люди в масках якобы начали сносить постройки на территории лодочной станции "Турист" на Гребном канале.

В областном Минимуществе объяснили, что объекты, расположенные на территории, являются некапитальными, на кадастровый учет не поставлены. Их владельцы в министерство извещений о размещении какого-либо имущества на указанной территории не направляли. В связи с чем городской комиссией по пресечению самовольного строительства принято решение об освобождении территории от построек и конструкций силами министерства, статья 222-я ГК РФ допускает возможность сноса построек без решения суда.

Лодочная станция образовалась в 1978 году, когда управлению бытового обслуживания населения горисполкома был выделен в бессрочное пользование земельный участок на правом берегу реки Волги в устье Воложки в Нижегородском районе Нижнего Новгорода под размещение именно лодочной станции индивидуальных владельцев. Строительство иных объектов капитального строительства, возведение жилых домов на указанном земельном участке не предполагалось.

"Однако за все время существования лодочной станции ее члены самостоятельно не предприняли ни единой попытки оформления земельного участка, хотя имели такую возможность в 90-х годах и начале 2000-х", - отметили в пресс-службе.

Хранение имущества

Министерство вместе с инициативной группой лодочников сформировало порядок получения и вывоза имущества с территории станции. Выдача имущества начнется с вечера 17 января при наличии необходимых документов и продлится до вечера 28 января. Невостребованные лодки и прицепы переместят на платную площадку временного хранения. При этом плата не будет взиматься с пенсионеров и малоимущих.

Владельцам имущества для хранения также предоставляют альтернативный участок большей площади, который располагается на Волге.