Марии Бароновой грозят обязательные работы и штраф за дискредитацию ВС РФ

Журналистку также привлекли к административной ответственности за участие в несанкционированном митинге, шествии или пикетировании

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Столичные полицейские привлекли журналистку Марию Баронову к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ и участие в несанкционированном митинге, шествии или пикетировании. Как сообщили ТАСС в Тверском суде Москвы, куда поступили соответствующие административные протоколы, Бароновой грозит до 40 часов обязательных работ и до 50 тыс. рублей штрафа.

"В Тверской районный суд Москвы в отношении Марии Бароновой поступили материалы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ). Вменяемые ей статьи КоАП РФ предусматривают наказание от 10 тыс. рублей административного штрафа до обязательных работ на срок до 40 часов и от 30 до 50 тыс. рублей штрафа соответственно", - сказала представитель суда.

По ее словам, административные материалы в отношении Бароновой были составлены в отделе полиции по району Китай-город УВД по ЦАО ГУМВД России по Москве. В суде при этом не уточнили деталей составленных административных протоколов, но отметили, что материалы не будут рассмотрены 17 января.