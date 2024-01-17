В Зеленограде в СК передали дело в отношении устроившего стрельбу

Вопрос об избрании фигуранту меры пресечения суд намерен рассмотреть в ближайшее время

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении мужчины, который устроил стрельбу во время конфликта в Зеленограде и ранил человека, передали в СК. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

"По решению прокурора Зеленоградского административного округа уголовное дело изъято из органов полиции и передано в территориальный орган СК России для процессуальной оценки действий фигуранта по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сказали в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что в ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину, который обстрелял потерпевшего из травматического пистолета в ходе драки. Пострадавший был госпитализирован. Задержанный пояснил, что после конфликта выбросил пистолет. В отношении него возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 115 УК РФ), ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.