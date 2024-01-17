В ЯНАО в магазине произошел пожар

По данным МЧС, никто не пострадал

ТАСС, 17 января. Пожар произошел в здании сетевого магазина в Надыме. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре главного управления МЧС России по ЯНАО.

"Погибших и пострадавших нет, угрозы рядом стоящим зданиям нет", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре в одноэтажном здании сетевого магазина, расположенном по улице Комсомольской, поступило в 19:52 (17:52 мск). Через три минуты пожарные были на месте вызова. Людей внутри здания не было.

Изначально сообщалось, что площадь пожара составила 200 кв. м. Позднее она увеличилась до 800 кв. м.

В тушении задействовали 24 человек личного состава и шесть единиц спецтехники МЧС.

В 22:19 (20:19 мск) пожар локализовали. По уточненной информации, площадь пожара составляет 750 кв. м", - сказано в сообщении.