В Запорожской области более 12 тыс. жителей остались без света из-за атаки со стороны ВСУ

Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что это произошло из-за повреждения трансформатора

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Более 12 тыс. жителей Запорожской области остались без света и отопления в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), повредившего трансформатор.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

"В результате атаки БПЛА противника вчера, 16 января, был поврежден трансформатор, питающий город Пологи и Пологовский район. Без электроснабжения и отопления остаются более 12 тыс. жителей", - написал он. Бригады предприятия "Таврия-энерго" работают над восстановлением электроснабжения.