Экс-главу госучреждения в Дагестане отправили в колонию за хищение 240 млн рублей

Исламутдина Агаева приговорили к восьми годам лишения свободы

МАХАЧКАЛА, 17 января. /ТАСС/. Суд в Дагестане приговорил бывшего директора государственного учреждения "Дирекция молодежных жилищно-строительных программ" Исламутдина Агаева к восьми годам колонии по делу о хищении более 240 млн рублей из госбюджета, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

"Суд назначил Агаеву И. А. по совокупности преступлений окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением на два года права занимать в государственных органах и органах местного самоуправления должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций", - сообщила собеседница агентства.

Согласно материалам дела, Агаев, будучи главой дирекции, действуя в сговоре с главным бухгалтером и бухгалтером-кассиром, похитил из федерального, республиканского и муниципального бюджетов более 240,6 млн рублей. Также он в составе группы лиц по предварительному сговору похитил денежные средства участников программы на общую сумму более 34,7 млн рублей, внесенные в кассу дирекции в качестве первоначальных взносов и ежемесячных платежей. Кроме того, сообщники необоснованно израсходовали на нужды дирекции из республиканского и федерального бюджетов в общей сумме более 32,254 млн рублей.

Суд обязал Агаева возместить ущерб, нанесенный правительству Дагестана, в размере более 187 млн рублей.