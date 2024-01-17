На горнолыжном курорте в Татарстане сноубордист упал с высоты в бетонированную яму

Его уложили на спинальный щит, подняли с помощью веревок и передали медикам

КАЗАНЬ, 17 января. /ТАСС/. Сноубордист упал с высоты 4 м в бетонированную яму на горнолыжном курорте в Верхнеуслонском районе Татарстана, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В Татарстане сотрудники МЧС России спасли сноубордиста. Мужчина съехал с горнолыжной трассы и упал с четырехметровой высоты в бетонированную яму на территории строящейся газовой станции. Все случилось на горнолыжном курорте в Верхнеуслонском районе", - говорится в сообщении.

Пострадавшего уложили на спинальный щит и подняли с помощью веревок. "Сноубордист передан врачам", - говорится в сообщении.