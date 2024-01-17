17 января, 19:17,
обновлено 17 января, 19:38
Военная операция на Украине

В Белгороде объявили ракетную опасность

Евгений Силантьев/ ТАСС, архив
© Евгений Силантьев/ ТАСС, архив

Жителям рекомендовали оставаться дома и не подходить к окнам

ТАСС, 17 января. Жителей Белгорода предупредили о ракетной опасности.

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Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.

"Внимание! Белгород. Ракетная опасность", - говорится в сообщении. Жителям рекомендовали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам

В своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков добавил, что оповещение о ракетной опасности запустили в Белгороде и Валуйках. "Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он. 

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