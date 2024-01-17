17 января, 19:34
Военная операция на Украине

Российские средства РЭБ подавили три украинских БПЛА над Брянской областью

По данным главы региона Александра Богомаза, никто не пострадал

ТАСС, 17 января. Вооруженные силы Украины попытались атаковать Брянскую область с помощью дронов. Российские средства радиоэлектронной борьбы подавили три беспилотника над Брянским районом.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа подавлены средствами РЭБ Министерства обороны России над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет", - написал он. 

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