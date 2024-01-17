Российские средства РЭБ подавили три украинских БПЛА над Брянской областью

По данным главы региона Александра Богомаза, никто не пострадал

ТАСС, 17 января. Вооруженные силы Украины попытались атаковать Брянскую область с помощью дронов. Российские средства радиоэлектронной борьбы подавили три беспилотника над Брянским районом.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа подавлены средствами РЭБ Министерства обороны России над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.