В Пермском крае задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары

В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение

ТАСС, 17 января. Мужчину, подозреваемого в убийстве супругов в поселке Октябрьский в Пермском крае в декабре 2023 года, задержали. Об этом сообщает СУ СК России по региону в Telegram-канале.

По данным следствия, 23 декабря 2023 года подозреваемый пришел в дом жертв, убил их и скрылся.

"24 декабря 2023 года в поселке Октябрьский были обнаружены тела супругов с травмами криминального характера. По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. "а, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц из корыстных побуждений)", - говорится в сообщении.

При проведении расследования установили подозреваемого, его задержали вечером 16 января 2024 года. Им оказался житель Октябрьского муниципального округа 1992 года рождения.

"В ходе расследования уголовного дела изъято более 100 объектов, интересующих следствие, назначено более 25 различных судебных экспертиз, большинство из которых уже проведено. В населенном пункте осмотрено более 500 домов. Допрошены свидетели, местные жители, в том числе из числа родственников и знакомых погибших, всего более 400 человек", - говорится в сообщении.

Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение.