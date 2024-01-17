В Ярославле осудили жителя Москвы за попытку контрабанды военных изделий

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Ярославский районный суд приговорил жителя Москвы Михаила Загороднего к трем годам лишения свободы условно по делу о попытке незаконного вывоза партии военных изделий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.

"В ходе рассмотрения уголовного дела вина подсудимого была полностью доказана. По приговору суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - говорится в сообщении.

Мужчина собирался переправить через границу РФ по поддельным документам изделия военного назначения, в том числе под видом запасных частей к автотранспортным средствам. Загородний приобрел капсульные газовые термодатчики у подставного лица на территории Ярославля, где был задержан сотрудниками УФСБ по региону.